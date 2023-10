Ucraina-Francia: incontro Zelensky-Macron, focus su rafforzamento difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto oggi "un incontro forte" con il suo omologo francese Emmanuel Macron a margine del vertice della Comunità politica europea a Granada. Come ha affermato Zelensky su Telegram, i due capi di Stato hanno discusso il rafforzamento della difesa aerea dell'Ucraina e la sicurezza della regione di Odessa e del Mar Nero, "fondamentale per la stabilità di tutta la nostra Europa e del mondo". "Tutti i nostri accordi preliminari per rafforzare la difesa dell'Ucraina sono in corso di realizzazione. Ci saranno altre buone notizie per i nostri militari", ha aggiunto il capo dello Stato ucraino, ringraziando Macron e il popolo francese "per il fermo e costante sostegno dell'Ucraina". (Kiu)