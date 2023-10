Kosovo: Strack-Zimmermann (Fdp), possibile aumento contingente tedesco in Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Difesa del Bundestag, Marie-Agnes Strack Zimmermann, ha definito possibile l'aumento del contingente della Germania nella Forza della Nato per il Kosovo (Kfor), a fronte delle tensioni tra il Paese e la Serbia. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la deputata del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha osservato come, secondo il mandato del parlamento federale, il contingente tedesco nella Kfor abbia un limite massimo di 400 effettivi. Tuttavia, sono soltanto 85 le unità di personale attualmente inquadrate nella missione della Nato in Kosovo, in corso dal 1999. Al riguardo, Strack-Zimmermann ha evidenziato che le truppe possono essere notevolmente aumentate “senza modificare il mandato” del Bundestag, “se necessario”. Nella giornata di ieri primo ottobre, il Regno Unito ha comunicato che rafforzerà la propria partecipazione alla Kfor dagli attuali 200 a 600 effettivi. (Geb)