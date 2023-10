Kosovo: forze speciali sostituite da Unità di intervento rapido a Banjska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza dell'Unità speciale della polizia a Banjska, dove nei giorni scorsi si è svolta una sparatoria che ha coinvolto dei cittadini serbi, è stata ridotta: gli agenti di questo corpo sono stati sostituiti dall'Unità di intervento rapido. Lo ha detto il vicedirettore della polizia del Kosovo per il nord, Veton Elshani, all’emittente “Klan Kosova”. "Questa decisione è stata attuata una volta riscontrato che il livello di minaccia è ora più basso. Inoltre, l'intera area è stata controllata per assicurarsi che non vi sia alcuna minaccia da parte di ordigni esplosivi", ha detto Elshani. Il funzionario di polizia ha spiegato che la vita in quell'area sta tornando alla normalità. "Oggi (ieri) per la prima volta abbiamo chiamato i vigili del fuoco per pulire le strade e l'area e la vita sta tornando alla normalità", ha aggiunto Elshani. (Alt)