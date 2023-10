Serbia: Procura di Belgrado presenterà ricorso su decisione di rimettere in libertà Radoicic (Lista serba)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura di Belgrado presenterà ricorso contro la decisione dell'Alta Corte che ha rimesso in libertà l'ex vicepresidente del partito Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) Milan Radoicic. L'uomo è sospettato di associazione a delinquere, produzione, detenzione, porto e traffico illegali di armi da fuoco e sostanze esplosive e gravi crimini contro la sicurezza generale. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". La stessa Procura aveva ordinato la custodia cautelare per rischio di fuga all'ex vicepresidente del partito Lista serba. L'Alta Corte ha invece imposto a Radoicic il divieto di lasciare il luogo di residenza, di lasciare il territorio della Serbia senza l'approvazione del tribunale e di recarsi nel territorio del Kosovo, rimettendolo però in libertà. (Seb)