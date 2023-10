Ucraina: Borghi (Azione-Iv), Conte con no armi a Kiev cerca spiccioli di consenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se noi infiliamo il tema delicatissimo della politica estera, delle armi a Kiev e delle alleanze internazionali nel tritacarne dei sondaggi, del tweet quotidiano e nella raccolta del consenso, combiniamo un disastro. È preoccupante che forze politiche, che hanno governato, dicano che non invierebbero più le armi solo per cercare qualche spicciolo di consenso e qualche punto in più nei sondaggi. Non dare le armi a Kiev significherebbe regalare l'Ucraina a Putin, e Putin non si fermerebbe. Questo Giuseppe Conte dovrebbe saperlo". Lo ha detto a Tgcom24 il senatore di Italia viva e presidente del gruppo Azione-Italia viva-RenewEurope, Enrico Borghi. "Serve piuttosto la capacità di capire cosa è in atto nel mondo. Guardiamo all'Armenia e all'Azerbaijan, dove dal Nagorno Karabakh stanno scappando 100 mila armeni, e dove vengono distrutte croci e chiese. O ai Balcani, dove la Serbia filo russa schiera truppe al confine con il Kosovo in cui ci sono anche i nostri militari. Serve - ha aggiunto il parlamentare - spiegare ai nostri concittadini che l'aiuto all'Ucraina è a difesa del nostro sistema di valori e della nostra democrazia, non un capriccio o una sottomissione a Washington". (Rin)