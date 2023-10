Moldova: Parlamento europeo adotta risoluzione per avvio negoziati adesione entro fine anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella risoluzione i deputati chiedono anche un aumento del sostegno finanziario e tecnico che l'Unione europea offre alla Moldova per gestire le sfide legate alla guerra in Ucraina e al proseguimento dell'integrazione europea. Pertanto, il documento chiede il trasferimento alla Moldova dei fondi inizialmente previsti per l'Ucraina nel bilancio dell'Unione europea per il periodo 2024-2027. Questi fondi saranno disponibili dopo che l'Ue avrà adottato un nuovo strumento finanziario speciale dedicato all'Ucraina. La cifra che potrebbe essere trasferita è stimata in 600 milioni di euro. (Res)