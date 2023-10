Farnesina: a Palazzo Borromeo premiato libro su padre dall’Oglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Palazzo Borromeo, sede dell’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, si è svolta lo scorso 2 ottobre la cerimonia di premiazione del libro “Paolo Dall’Oglio e la Comunità di Deir Mar Musa. Un deserto, una storia” di Francesca Peliti. Lo riferisce oggi il sito internet della Farnesina. Il volume, pubblicato da Effatà Editrice, ha vinto la quarta edizione del premio letterario ambasciatori presso la Santa Sede. Nell’occasione, l’ambasciatore Francesco Di Nitto ha ricordato che sono passati dieci anni dal rapimento di padre dall’Oglio, fondatore del monastero di Deir Mar Musa al Abashi (Monastero di san Mosè l’Abissino), ed ha evidenziato come la sua comunità sia divenuta nel tempo un solido punto di riferimento per il dialogo tra Islam e Cristianesimo, ossia luogo di incontro tra Oriente ed Occidente, in un contesto, quello siriano, caratterizzato da una guerra civile che ha, ancora oggi, gravissime conseguenze in termini umanitari. (segue) (Res)