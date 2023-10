Farnesina: a Palazzo Borromeo premiato libro su padre dall’Oglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Fra i presenti alla cerimonia Alexandra Valkenburg, capo delegazione dell'Unione Europea presso la Santa Sede e presidente della giuria del premio, che nel suo intervento ha tenuto a dire come l'edizione 2023 del premio ambasciatori abbia messo al centro il tema del dialogo interreligioso e sottolineato l'attualità del messaggio di Padre Dall'Oglio, che credeva fermamente nell'uguaglianza tra tutti, uomini e donne. E' intervenuto anche il consigliere Gianluigi Vassallo, capo dell'Ufficio Vicino Oriente della Farnesina, che ha evidenziato l'impegno italiano nel promuovere il dialogo interreligioso quale parte integrante e qualificante dell'azione di politica estera. Per quanto riguarda in particolare la Siria, l'Italia contribuisce in maniera significativa all'assistenza umanitaria e segue i principi ribaditi dalle risoluzioni dell'Onu, mantenendo un costante e costruttivo dialogo con i principali attori internazionali.