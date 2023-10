Migranti: Orfini (Pd), per la destra salvare vite in mare è una colpa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Evidentemente il governo pensa che aver salvato più di cento persone tra cui 94 minori sia una colpa. Evidentemente quel gommone andava lasciato alla deriva. Perché di questo si tratta quando si criminalizzano le Ong". Lo scrive il deputato del Partito democratico Matteo Orfini su Facebook, commentando il fermo amministrativo applicato alla nave della Ong Open Arms che ha salvato 109 persone nonostante la mancata risposta della Guardia costiera. "Non volevano intervenisse Open Arms? Bastava rispondere e mandare un'altra nave. Ma chiaramente per loro non è questo il punto. È costruire un nemico, le Ong, su cui scaricare il proprio fallimento. Aizzare l'odio, soffiare sul fuoco della rabbia. E poco male se farlo mette a rischio la vita di centinaia di persone. Spesso persone fragili, minori. Questa è la destra italiana", conclude. (Rin)