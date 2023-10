Ucraina: Zelensky, Europa sia unita contro minaccia russa, Usa ci sostengono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa deve restare unita e proteggere il proprio spazio, che non è solo geografico, ma fatto di valori come la libertà e la democrazia. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, rivolgendosi ai leader che partecipano al vertice della Comunità politica europea (Cpe) a Granada. “Ora l’Europa segue gli sviluppi negli Stati Uniti. Ma l’Europa ha il proprio potenziale e il proprio ruolo globale”, ha detto Zelensky in riferimento alla decisione del Congresso degli Stati Uniti di non includere il sostegno all'Ucraina nell’accordo sul bilancio. “Ho fiducia negli Stati Uniti, sono persone forti, istituzioni forti”, ha proseguito Zelensky aggiungendo di avere parlato con alcuni deputati statunitensi e di avere ricevuto conferma del pieno sostegno degli Usa all’Ucraina. “In Europa dobbiamo essere pronti, restare uniti e proteggere il nostro spazio di libertà”, ha ancora ribadito Zelensky aggiungendo che “non dobbiamo permettere a Putin di destabilizzare altri Paesi”.(Res)