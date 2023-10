Francia: contratto da 400 milioni di euro tra Thales e Marina polacca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Thales ha firmato un contratto da 400 milioni di euro con la Marina militare della Polonia che prevede la fornitura del sistema di combattimento Tacticos, di sonar, radar e captori per tre fregate della classe Miecznik costruite dall'azienda britannica Babcock. Le navi "permetteranno di aumentare in modo significativo le capacità della Marina polacca e costituiranno un contributo importante della Polonia nell'Alleanza atlantica", ha spiegato Thales in un comunicato. La prima nave dovrà entrare in servizio nel 2029. Il contratto firmato da Thales si inserisce nel partenariato strategico stretto tra Polonia e Regno Unito. (Frp)