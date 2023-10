Speciale difesa: Algeria, arrestati 16 fiancheggiatori dei gruppi terroristici e 366 migranti in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo dal 27 settembre al 3 ottobre, l'Esercito nazionale popolare algerino è riuscito ad arrestare 16 persone accusate fornire sostegno ai gruppi terroristici in diverse operazioni avvenuta nel Paese. Lo afferma il ministero della Difesa algerino in un comunicato. L'esercito algerino ha inoltre arrestato 46 trafficanti di droga, contrastando i tentativi di contrabbandare 8,40 quintali di stupefacenti in Algeria attraverso il confine con il Marocco. Nello stesso periodo sono state arrestate anche altre 317 persone per estrazione illegale di oro, sequestrando in loro possesso 19 rilevatori e 13,5 quintali di una miscela di oro e pietre. Oltre al terrorismo, alla droga e alla ricerca illegale dell’oro, l’esercito algerino è riuscito a sventare numerosi tentativi di emigrazione illegale. In particolare, le autorità algerine affermano di aver “salvato 279 persone a bordo di imbarcazioni tradizionali, trattenendo 366 migranti illegali di diverse nazionalità". (Res)