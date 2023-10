Speciale difesa: Russia, Shoigu, 38 mila volontari reclutati in un mese per operazione speciale in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultimo mese 38 mila volontari si sono arruolati nelle Forze armate russe per partecipare all'operazione militare speciale in Ucraina. Lo ha reso noto il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, parlando in una riunione dei vertici militari del Paese. "Le persone arrivano altamente motivate, pronte a svolgere missioni di combattimento. Qualcuno ha già esperienza militare perché molti dei volontari, dopo aver completato il contratto semestrale, tornano per un secondo. Ci sono coloro che tornano per una terza volta", ha osservato Shoigu. Il ministro si è congratulato per il lavoro degli enti territoriali russi nel reclutamento. (Rum)