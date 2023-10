Napoli: apre nuovo polo dell'innovazione tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo e Talent Garden aprono a Napoli un polo d'innovazione con l'obiettivo di realizzare al Sud una struttura dedicata alla tecnologia d' avanguardia, di valorizzare le competenze locali e favorire l'ecosistema imprenditoriale del Mezzogiorno. Un ambiente innovativo che fonde il dinamismo e le energia napoletane con la forte spinta della Banca verso il digitale e con l'expertise internazionale di Talent Garden. La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e di Valeria Fascione, assessore con delega alla Ricerca, innovazione e startup della Regione Campania. Il progetto prevede l'apertura, già avviata, del primo hub tecnologico al Sud, il terzo dopo Torino e Milano, con assunzioni e riqualificazioni per offrire opportunità di crescita professionale a giovani del Mezzogiorno con profili hi-tech. Il polo rientra nella strategia di trasformazione digitale di Intesa Sanpaolo è sarà dedicato prevalentemente allo sviluppo di applicativi in ambito pagamenti e canali corporate. Gli spazi, che si sviluppano su circa 1.500 metri quadri complessivi all'interno della sede di Intesa Sanpaolo in via Toledo, sono stati completamente riprogettati per favorire la condivisione, la collaborazione e la creatività in linea con le nuove modalità di lavoro adottate dall'Istituto bancario e improntate al benessere delle persone che vi lavorano. (segue) (Ren)