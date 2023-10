Napoli: apre nuovo polo dell'innovazione tecnologica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha commentato Paola Angeletti, chief operating officer Intesa Sanpaolo: “Intesa Sanpaolo ha deciso di investire ancora una volta su Napoli e sul Sud per attrarre le migliori energie in ambito tecnologico e internalizzare quelle competenze che sono sempre più indispensabili per il modello di banca del tutto innovativo che stiamo sviluppando. L’obiettivo è dare spazio a profili brillanti del Mezzogiorno per trattenere i giovani sul territorio ma anche per favorire il riavvicinamento, sempre su base volontaria, di chi per motivi diversi ha dovuto allontanarsi”. (Ren)