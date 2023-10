Sanità: M5s, maggioranza continua a fare gioco delle tre carte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza "continua a fare il gioco delle tre carte sulle risorse destinate alla sanità. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Foti, sostiene che i fondi sono aumentati di 12 miliardi rispetto al 2020 e al governo Conte. Si continua a fingere di non sapere che dobbiamo tenere conto anche dell'aumento delle spese che queste risorse deve coprire. Gli stanziamenti del governo, irrisori, non sono nemmeno lontanamente sufficienti. Un po' come pensare di risolvere il carovita con un'elemosina di 380 euro o il caro carburante con un bonus una tantum da 80 euro. Sono gocce nel mare". Lo scrivono, in una nota, senatori e deputati del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali. "La verità è che l'anno prossimo la spesa in rapporto al Prodotto interno lordo crollerà al 6,2 per cento, lontana anni luce dal 7,4 per cento del 2020, ma anche dal 7,1 per ceno del 2021, garantito dal governo Conte dopo il picco pandemico e il rimbalzo del Pil - proseguono i parlamentari del M5s -. Sappiamo che la matematica è una delle tante materie sulle quali la maggioranza andrebbe bocciata, quindi la aiutiamo noi: per raggiungere il livello del 2021, che peraltro rappresenta la media europea, il governo oggi dovrebbe mettere quasi 20 miliardi in più". (Com)