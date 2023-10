Migranti: Ostellari, video Catania lascia ancora sgomenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia solidarietà alle donne e agli uomini delle nostre Forze dell'ordine. Il video diffuso in queste ore e risalente al 2018 lascia ancora sgomenti. Lo Stato e i suoi rappresentati sono chiamati a onorare chi rischia la vita ogni giorno per la sicurezza di tutti e, lo auspico, non a confondersi con frange di facinorosi". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari.(Com)