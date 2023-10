Siria: dodici Ong sospendono attività umanitarie per protesta contro attacchi turchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodici organizzazioni umanitarie hanno sospeso le attività nel campo per sfollati interni di Washokani, nel governatorato di Al Hasakeh, in Siria, per protestare contro le operazioni delle forze aeree turche. È quanto riporta l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), una Ong basata a Londra che può contare su informazioni dirette dal campo. L’organizzazione riferisce che gli attacchi turchi fanno seguito all’attentato di domenica scorsa davanti al ministero dell’Interno ad Ankara, attribuito al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Le autorità turche hanno reagito all’attacco lanciando un’operazione contro obbiettivi curdi in Iraq e in Siria, nella zona d’influenza delle Forze democratiche siriane (Sdf), coalizione di milizie a maggioranza curda sostenuta dagli Stati Uniti. (segue) (Res)