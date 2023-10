Ucraina: von der Leyen, è nostro dovere far sì che Ucraina prevalga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dovere della Comunità politica europea è quello di difendere l'Ucraina e garantire il ripristino dell'architettura di sicurezza europea. A dirlo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel corso del suo intervento alla sessione di apertura del vertice della Comunità politica europea. "Alla base della Comunità politica europea c'è un'idea. L'idea che il continente europeo possa e debba plasmare il proprio futuro. Siamo legati da una geografia e da una storia comuni. E questo ha plasmato i nostri valori e le nostre regole condivise", ha detto. "Per decenni, noi europei abbiamo costruito un'architettura di sicurezza basata sulla Carta delle Nazioni Unite e sul diritto internazionale. Ora questa architettura di sicurezza è minacciata. Un membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha lanciato un attacco contro il suo vicino pacifico", ha aggiunto von der Leyen. "Questo attacco dura ormai da 588 giorni. È nostro dovere aiutare l'Ucraina a prevalere, e non il diritto basato sulla forza. È nostro dovere garantire il ripristino dell'architettura di sicurezza europea. Affinché in questo continente tutti gli europei possano vivere in pace e libertà. Questo deve guidarci in tutto il nostro lavoro qui alla Comunità politica europea", ha concluso. (Beb)