Burkina Faso: leader golpista Traorè nomina nuovo capo della polizia paramilitare

- Il leader ad interim del Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ha sostituito il capo della polizia paramilitare Evrard Somda, nominando al suo posto il tenente colonnello Kouagri Natama, già alla guida della gendarmeria nazionale dallo scorso anno. In un decreto letto in diretta televisiva, Traoré ha anche sostituito gli ufficiali incaricati della gestione della logistica e delle attrezzature all'interno dell'esercito e della gendarmeria. La settimana scorsa la giunta del Burkina Faso ha arrestato quattro agenti di polizia perché sospettati di aver partecipato a un “complotto contro la sicurezza dello Stato”. Secondo il quotidiano in lingua francese "Jeune Afrique", ora bandito dal Paese, due degli agenti di polizia detenuti lavoravano per la gendarmeria nazionale ed erano stretti collaboratori di Somda. Il suo sostituto ha precedentemente guidato la polizia nella regione settentrionale di Kaya, dove era di stanza l'unità del generale Traoré. (Res)