Salario minimo: Ascani (Pd), destra smetta di scappare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è poco da girarci attorno. In Italia tre milioni e mezzo di lavoratori sono sottopagati. Inflazione, caro bollette e carburanti, prezzi dei beni di prima necessità con aumenti in doppia cifra negli ultimi due anni hanno aggravato le difficoltà: cosa deve accadere ancora perché la destra si renda conto che l'introduzione del salario minimo è una misura necessaria? Smettano di scappare dalle responsabilità, di ricorrere a espedienti procedurali. E ci risparmino di nascondersi dietro il parere del Cnel. Vogliono o no combattere la povertà? La nostra proposta torna in Parlamento, li aspettiamo il 17 ottobre". Lo ha dichiarato Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata del Partito democratico. (Rin)