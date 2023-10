Migranti: Michel, sfida difficile da affrontare insieme, accolgo proposta collaborazione di Sunak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione dei migranti è una sfida difficile per i governi europei, "che dobbiamo affrontare tutti insieme". A dirlo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso del suo intervento alla sessione di apertura del vertice della Comunità politica europea. "Significa costruire una maggiore cooperazione tra di noi, nell'Ue, in Europa e una maggiore cooperazione con altri Paesi", ha osservato. "Accolgo con favore la proposta del primo ministro britannico Sunak di collaborare più strettamente su questo importante tema", ha detto. "Proprio ieri, gli Stati membri dell'Ue hanno compiuto un importante passo avanti sul patto migratorio, ma continueremo anche a impegnarci con i Paesi di origine e di transito per costruire un partenariato globale e affrontare le cause profonde della migrazione", ha aggiunto. "Una cosa è chiara: dobbiamo rompere il modello di business dei trafficanti. Non possono essere loro a decidere chi arriva nell'Ue. Dobbiamo smantellare le reti criminali. Ciò richiederà un approccio più intergovernativo nel campo delle forze dell'ordine e della giustizia. Inoltre, da un lato, dobbiamo considerare le opportunità di migrazione legale, ma dall'altro dobbiamo lavorare per rimpatri più efficaci", ha concluso Michel. (Beb)