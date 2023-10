Energia: Ricci, Sace facilitatore verso transizione sostenibile, pronti a fare ancora di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Garanzie finanziarie, green loans, reverse factoring, ma anche formazione, business matching e operazioni di Push strategy: sono tanti gli strumenti con i quali siamo al fianco delle aziende italiane nel loro percorso di transizione ecologica". Lo ha detto Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace, intervenendo alla prima edizione dell'Italian Renewables Investment Forum al Museo Maxxi di Roma. "Solo attraverso le nostre Garanzie Green, che fanno di Sace l'unica realtà italiana che dia certificazioni green taxonomy compliant, abbiamo sostenuto circa 500 progetti per un valore totale di quasi 12 miliardi di euro e siamo quotidianamente impegnati nel supportare investimenti utili a promuovere la sostenibilità in tutte le sue fasi: dalla gigafactory per la produzione di pannelli solari alle batterie al litio, dallo sviluppo di nuovi data center all'agricoltura verticale fino al recupero della CO2", ha aggiunto. (segue) (Rin)