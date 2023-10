Energia: Ricci, Sace facilitatore verso transizione sostenibile, pronti a fare ancora di più (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E ci sono tanti altri settori su cui vediamo molte opportunità: dall'idrogeno alla blue economy, passando per la silver economy. È ancora una goccia nell'oceano, ma siamo pronti a fare ancora di più come facilitatori in questa direzione. Il futuro è adesso: la transizione sostenibile è un percorso di cui possiamo parlare al presente - non più al futuro – e che ci riguarda tutti, imprese, banche, istituzioni, individui. Un percorso che è già in atto, come registriamo dall'osservazione delle oltre 40 mila aziende, soprattutto Pmi, di cui siamo partner, e che noi di Sace sosteniamo attraverso la nostra ampia offerta di prodotti e servizi di accompagnamento", ha concluso Ricci. (Rin)