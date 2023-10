Albania: Presenza Osce completa progetto triennale su miglioramento sistema appalti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare le capacità, aumentare la trasparenza e promuovere la buona governance negli appalti pubblici in Albania era l’obiettivo di un progetto gestito dalla Presenza Osce dall’1 settembre 2020 al 30 settembre 2023. La riporta un comunicato della Presenza Osce in Albania. Il progetto triennale è stato finanziato dai governi di Italia, Francia e Slovacchia. In stretta collaborazione con l’Agenzia albanese per gli appalti pubblici e la Scuola albanese della pubblica amministrazione, l’Osce ha sostenuto l’elaborazione di un nuovo programma di studio completo multimodulo sugli appalti pubblici. Il documento ha trattato il quadro legislativo e vari aspetti delle procedure di appalto pubblico, con una maggiore attenzione all’integrità e agli strumenti di gestione del rischio, essenziali per un utilizzo efficiente ed efficace dei fondi pubblici. Nell'ambito del progetto, 19 esperti hanno partecipato a un programma intensivo di sviluppo delle capacità della durata di 10 giorni. Ora fanno parte del gruppo di formatori Aspa che fornirà formazione continua a circa 2.000 funzionari degli appalti pubblici in tutto il Paese. La prima formazione per 120 funzionari degli appalti pubblici è stata sperimentata da giugno a settembre 2023. (segue) (Com)