Albania: Presenza Osce completa progetto triennale su miglioramento sistema appalti pubblici (2)

- La Presenza Osce ha inoltre collaborato con la Hertie School of Governance di Berlino e con l’Istituto albanese delle scienze per facilitare le discussioni tecniche e la ricerca indipendente volta a individuare i rischi e prevenire la corruzione in settori mirati degli appalti pubblici, fornendo pertinenti raccomandazioni alle parti interessate per migliorare il quadro operativo e politico. Inoltre, con il coinvolgimento attivo della società civile, il progetto si è concentrato sulla sensibilizzazione in materia di appalti trasparenti e sulla necessità di misure anticorruzione efficaci. Ciò è stato fatto attraverso diversi forum, che hanno promosso l’idea della trasparenza dei dati come pietra angolare per un controllo indipendente. Il progetto si è concluso a settembre 2023 con un incontro consultivo con i principali stakeholder e beneficiari. I partecipanti hanno discusso delle lezioni apprese durante l'implementazione del progetto e di suggerimenti e raccomandazioni concrete per le istituzioni su come sostenere i risultati del progetto. La Presenza Osce resta impegnata a sostenere le istituzioni e la società civile albanesi con assistenza tecnica e competenze, per portare avanti la riforma anticorruzione nel Paese e rafforzare la governance economica. (Com)