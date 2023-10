Sudafrica: influenza aviaria, supermercati razionano la vendita di uova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre la scorsa settimana la Namibia ha sospeso le importazioni di pollame vivo e prodotti a base di pollame dal vicino Sudafrica a causa della grave epidemia di influenza aviaria. La sospensione è stata motivata dalla “diffusione allarmante” dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (Hpai) in Sudafrica, ha affermato il ministero dell’Agricoltura in una nota. Secondo quanto dichiarato in una nota dal dipartimento dell’Agricoltura, cinque delle nove province del Paese sono state colpite dai 50 sottotipi Hpai H7 e 10 sottotipi Hpai H5 del virus, e il processo per ottenere un vaccino è stato accelerato a causa del rischio intrinseco che la malattia si diffonda agli esseri umani. "A causa dell'elevata probabilità che il virus dell'influenza aviaria muti e diventi zoonotico, è necessario prestare attenzione ai parametri di qualità ed efficacia del vaccino scelto per l'uso in questo esercizio", ha aggiunto il dipartimento. La provincia di Gauteng è quella più colpita dal ceppo virulento Hpai H7, mentre quella del Capo occidentale è alle prese con la maggior parte dell’epidemia Hpai H5. Astral Foods, il più grande produttore di pollame del Sudafrica, ha avvertito la scorsa settimana di una carenza di uova e carne nei prossimi mesi a causa dell'epidemia di influenza aviaria e dell'impatto delle interruzioni di corrente sull'industria del pollame. (Res)