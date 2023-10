Arabia Saudita-Italia: Tajani incontra ministro Esteri, “nostro partenariato ha prospettiva strategica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, è stato ricevuto quest’oggi a Riad dall’omologo dell’Arabia Saudita, principe Faisal bin Farhan. “Il partenariato tra Italia e Arabia Saudita ha una prospettiva strategica”, ha scritto Tajani su X (ex Twitter), aggiungendo che con Faisal bin Farhan è in corso un lavoro “per rafforzare le relazioni a livello politico”. Il capo della diplomazia italiana ha poi sottolineato “l’importante il ruolo dell'Arabia Saudita per garantire stabilità nella Regione ed in Africa e per arrivare ad una pace giusta in Ucraina”. (Res)