Energia: Monti (Ain), nucleare non ha problema variabilità e stabilizza prezzi

- La necessità di decarbonizzare l’intero settore energetico, insieme alla crisi energetica, “rende quasi obbligatorio l’utilizzo del nucleare, che non ha il problema della variabilità: può fornire energia decarbonizzata in maniera stabile”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Associazione italiana nucleare (Ain), Stefano Monti, in occasione del simposio “Il ruolo del nucleare nell’era della transizione energetica” presso il Rome Advanced District (ROAD) al Gazometro di Roma Ostiense. “Siccome ha una densità di potenza elevata, l’utilizzo del territorio è estremamente inferiore rispetto alle rinnovabili. E poi permette di stabilizzare i prezzi, perché è possibile fare contratti a lungo termine anche per i grandi consumatori”, ha sottolineato Monti, che ha aggiunto: “L’Ain è un’associazione tecnico-scientifica e si propone come un forum per il dialogo costruttivo, fra le organizzazioni che hanno un atteggiamento proattivo e che vogliono confrontarsi, in vista di azioni concrete che sembrano prospettarsi sulla base di quanto il governo ha deciso ultimamente”. (Rin)