© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indo-Pacifico: nuove tensioni tra Cina e Filippine nel Mar Cinese Meridionale - Continuano a crescere le tensioni tra Cina e Filippine nel Mar Cinese Meridionale, dopo che ieri due navi da rifornimento e due navi della Guardia costiera di Manila si sono avvicinate all’atollo Second Thomas Shoal, nell’arcipelago delle isole Spratly, per rifornire i militari di stanza presso la Brp Sierra Madre, nave della Seconda guerra mondiale incagliata dal 1999 nell’area e da allora utilizzata come avamposto militare. Un’operazione cui ha tentato di opporsi la Guardia costiera cinese, come confermato in un comunicato dal portavoce della Polizia della Marina Gan Yu. “La Guardia costiera ha seguito (le navi filippine) e diramato un’allerta, e continuerà a condurre attività in quelle acque perché la Cina ha una sovranità indisputabile nell’area”, si legge nel testo. L’episodio è stato confermato anche dalle Filippine attraverso un comunicato del Consiglio per la sicurezza nazionale, secondo cui “un significativo numero di navi della Guardia costiera e della milizia marittima della Cina” ha tentato di “fermare, ostacolare e interferire” con la missione di rifornimento. Un’operazione di routine che, secondo Manila, è “in linea con la legge nazionale e con il diritto internazionale, e che garantisce la sicurezza e il benessere del personale militare di stanza” nelle isole Spratly. (segue) (Res)