© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia: Bangkok, 3 persone arrestate per aver venduto arma a 14enne autore sparatoria - Tre persone sono state arrestate in Thailandia con l'accusa di aver venduto un'arma da fuoco al 14enne sospettato di essere l'autore di una sparatoria avvenuta martedì 3 ottobre in un centro commerciale di Bangkok, nella quale sono rimaste uccise due persone. Lo riporta il quotidiano "The Straits Times" citando fonti della polizia locale. Nella sparatoria sarebbe stata utilizzata una pistola a salve modificata per sparare proiettili veri. Due degli arrestati sono stati individuati nella provincia di Yala, nell'estremo sud del Paese, nelle prime ore di questa mattina. I due sono stati successivamente trasferiti nella capitale. Una terza persona è stata arrestata a Bangkok, secondo il quotidiano "The Nation". (segue) (Res)