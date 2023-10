I fatti del giorno - Asia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sri Lanka: banca centrale annuncia taglio dei tassi di riferimento - La banca centrale dello Sri Lanka ha ripreso oggi il taglio dei tassi di riferimento tesi a sostenere la crescita, mentre il governo cerca di aumentare le entrate e ripristinare i propri bilanci per mantenere il sostegno finanziario dal Fondo monetario internazionale. La banca centrale ha ridotto il tasso del deposito a vista e il tasso del finanziamento a vista di 100 punti base ciascuno, portandoli rispettivamente al 10 per cento e all'11 per cento, come indicato in una dichiarazione. Questi tagli seguono la decisione assunta nell'ultima riunione di politica monetaria ad agosto di mantenere i tassi invariati. "Il Consiglio è giunto a questa decisione dopo un'attenta analisi delle attuali e previste evoluzioni", ha dichiarato la banca centrale nel comunicato. La misura è in linea con le aspettative del mercato e arriva in un contesto di inflazione in calo nella nazione dell'Asia meridionale. (Res)