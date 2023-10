Tunisia: presidente Saied visita a sorpresa il centro e la periferia di Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha svolto ieri sera una visita a sorpresa all'Avenue Habib Bourguiba, nel centro di Tunisi, per poi recarsi a piedi nella regione di Jebel Jelloud, nella periferia della città capitale, dove ha ispezionato la stazione e lo stato dei binari ferroviari. Il capo dello Stato ha criticato il ruolo delle amministrazioni comunali nel trascurare la fontana in “una piazza storica” della capitale. Durante la passeggiata, rispondendo a chi gli chiedeva conto dello sciopero della fame avviato dagli oppositori politici detenuti in carcere, Saied ha risposto che "gli scioperi della fame in Francia non sono veramente scioperi della fame". Egli faceva riferimento in particolare all’attivista franco-tunisino Hatem Nafti, oppositore politico e membro dell'Osservatorio tunisino del populismo, che ha annunciato uno sciopero della fame di tre giorni in solidarietà con i cosiddetti “prigionieri di coscienza”. (Tut)