India-Repubblica Dominicana: firmati protocolli su vigilanza farmaceutica e studi oceanografici

- La visita della vicepresidente della Repubblica Dominicana, Raquel Pena Rodriguez, a Nuova Delhi (3-5 ottobre), su invito dell’omologo indiano Jagdeep Dhankhar, si è conclusa con la firma di due protocolli d’intesa: uno tra l'Organizzazione centrale per il controllo dei farmaci dell'India (Cdsco) e la Direzione generale per i prodotti farmaceutici, alimentari e sanitari (Digemaps) dominicana e l’altro tra l’Istituto nazionale di oceanografia dell’India (Nio) e l’Autorità nazionale per gli affari marittimi (Anamar) dominicana, che collaboreranno per trovare una soluzione al problema della proliferazione delle alghe Sargasso nei Caraibi. Lo riferisce un comunicato congiunto pubblicato a seguito dell’incontro di ieri tra i due vicepresidenti. La rappresentante di Santo Domingo ha precedentemente incontrato la presidente della Repubblica, Droupadi Murmu, e il ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar. (segue) (Inn)