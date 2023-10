India-Repubblica Dominicana: firmati protocolli su vigilanza farmaceutica e studi oceanografici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle loro discussioni, definite “produttive”, i vicepresidenti hanno espresso soddisfazione per la cooperazione durante la pandemia di Covid-19 e per l’espansione del commercio bilaterale e convenuto sulla necessità di sforzi congiunti per aumentare ulteriormente gli scambi e promuovere gli investimenti in settori di comune interesse. In particolare, il comunicato cita i settori delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, delle biotecnologie, dell’esplorazione spaziale e della gestione dei dati satellitari. Inoltre, le parti intendono rafforzare la cooperazione nel campo della sanità e dei prodotti farmaceutici, tra cui i medicinali generici. È stato concordato anche di promuovere sinergie nel settore audiovisivo. È stata attribuita alta priorità alle questioni del cambiamento climatico, dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile e sono state evidenziate le opportunità di collaborazione nel campo delle energie rinnovabili, anche nell’ambito dell’Alleanza solare internazionale (Isa), e delle infrastrutture, anche all’interno della Coalizione per le infrastrutture resilienti ai disastri (Cdri). (segue) (Inn)