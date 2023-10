Migranti: Meloni, domani mattina bilaterale con Scholz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Olaf Scholz avranno un bilaterale domani mattina a Granada. Lo ha detto Meloni al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea a Granada. “Ci siamo sentiti nei giorni scorsi. Sarà un’occasione per fare passi avanti su quello che interessa all’Italia: la dimensione esterna, la guerra ai trafficanti”, ha detto Meloni. “La proposta italiana” sull’immigrazione “non è continuare a parlare di come ridistribuiamo chi entra legalmente e illegalmente in Europa ma di come possiamo fermare l’immigrazione illegale”, ha detto la premier. (Rin)