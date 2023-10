Ucraina: von der Leyen, da Granada messaggio forte a Putin, non tolleriamo aggressione contro Stato sovrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza riunione della Comunità politica europea, in cui l'Ucraina è di nuovo al centro delle discussioni, testimonia il forte impegno della comunità europea a sostegno di Kiev. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al suo arrivo alla riunione della Comunità politica europea a Granada, in Spagna. "Questa è la terza volta che al centro della discussione c'è il nostro sostegno all'Ucraina. Questo simboleggia anche il forte sostegno della comunità politica europea a Kiev", ha detto la presidente della Commissione europea. "Sono molto lieta che il presidente Zelensky si unisca a noi. I ministri degli Affari esteri e l'Alto rappresentante Ue Borrell sono stati a Kiev per sostenere l'Ucraina. Da Dublino a Chisinau, quindi, è stato lanciato un messaggio forte a Putin: non tolleriamo l'aggressione a uno Stato sovrano", ha concluso von der Leyen. (Beb)