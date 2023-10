Fvg: assessore Patrimonio, giornata in memoria Norma Cossetto e vittime foibe unisca Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di oggi, in cui si ricorda Norma Cossetto, la studentessa istriana seviziata e uccisa 80 anni fa dai partigiani jugoslavi alla foiba di Villa Surani, diventi una cerimonia di tutti che unisca il Paese e non lo divida. Lo ha detto oggi a Monfalcone l'assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano Callari, in occasione della manifestazione "Una rosa per Norma Cossetto", il progetto nato per non dimenticare il dramma delle Foibe. "E' doloroso constatare che dopo 80 anni, c'è ancora una parte del Paese che non riconosce la tragedia delle foibe e di Norma Cossetto; non la riconosce nemmeno dopo la Medaglia d'oro al merito civile che fu conferita nel 2005 alla memoria di Norma. Se questa onorificenza della Repubblica italiana viene ignorata allora si commette un crimine nei confronti della Repubblica che la concesse e si giustifica la violenza nei confronti di Norma e di tutte le donne". Secondo l’assessore, la vicenda della studentessa non rappresenta "solo l'italianità di quelle terre, ma il mondo delle donne che subisce violenza quotidiana". Il riferimento è alle violenze di gruppo di cui sono ancora oggi vittime le donne, "purtroppo per certi versi affini a quelle inflitte da quei 17 aguzzini che si accanirono sul corpo di Norma frutto di un agire di uomini deboli, forti solo nel branco", ha concluso. (Frt)