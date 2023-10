Ue: premier estone Kallas, Russia non crede in multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non crede nel multilateralismo ed è compito delle nazioni europee dimostrare come il dialogo e il confronto possano sempre funzionare. Lo ha detto la premier dell’Estonia, Kaja Kallas, in arrivo al vertice della Comunità politica europea a Granada.“E’ molto triste che alcuni Paesi europei non siano oggi rappresentati, come la Turchia e l’Azerbaigian”, perché questa è la piattaforma “in cui tutti dovrebbero confrontarci”. Kallas ha ribadito la necessità di continuare a sostenere l'Ucraina "fino a quando sarà necessario".(Spm)