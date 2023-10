Decreto Asset: Baldino (M5s), tassa extraprofitti fatta sparire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione degli extraprofitti "è davvero appassionante. Infatti, ai numerosi talenti che gli esponenti di questo Governo hanno dimostrato in questo primo anno di Governo, il talento del dilettantismo, quello del vittimismo, quello dell'incoerenza, quello dell'incapacità, ne possiamo aggiungere un altro: ci avete dimostrato di avere un grande talento nei giochi di prestigio, siete dei prestigiatori perché questa tassa sugli extraprofitti tanto sbandierata in un caldo agosto, folle, tra una Santanchè a bordo piscina e un Vannacci, non esiste più; nel provvedimento che stiamo approvando oggi la tassa sugli extraprofitti non c'è più, l'avete fatta sparire. E, allora, facciamo un passo indietro, è già stato detto, però la rassegna stampa è così divertente che io la vorrei ripetere. Allora, Salvini: 'Indietro non si torna, sulle banche noi andiamo dritti'. Meloni: 'Non difendo rendite di posizione, utili da record, margini ingiusti, intervengo per aiutare le famiglie'. E, ancora: 'Stiamo registrando utili record, abbiamo deciso di intervenire introducendo una tassazione del 40 per cento sulla differenza ingiusta del margine d'interesse'. E oggi cosa succede? Succede che, miracolosamente, con un vostro gioco di prestigio, quella tassa non c'è più, è sparita: si tratta di un contributo volontario. Ma voi avete mai visto schiere di persone in fila per pagare le tasse? Io no e quindi vorrei dirvi questo, e diciamolo agli italiani cosa c'è in questo provvedimento che stiamo votando oggi e che voi avete sbandierato ad agosto come 'la pacchia è finita anche per i banchieri'". Lo ha detto Vittoria Baldino, del Movimento cinque stelle, nel suo intervento in discussione generale sul decreto legge Asset alla Camera. "Allora, non solo oltre a consentire alle banche di non pagare neanche un centesimo se decidono di accantonare quelle risorse a patrimonio - cioè mettersele in tasca - voi avete anche ridotto il tetto massimo dell'importo a una percentuale - questo è bellissimo - di cui nemmeno il governo, come dite voi nella relazione tecnica, riesce a stimare il gettito - ha continuato la parlamentare -. Ma la presa in giro non è finita qui, perché quei pochi introiti che forse - forse - riuscirete a ottenere non volete nemmeno destinarli alle famiglie che sono in difficoltà per pagare le rate del mutuo, poiché, diciamocelo chiaramente, io credo che voi nella disperazione di queste persone non vedete un problema, voi vedete un'opportunità per fare cassa, così come avete fatto cassa con la benzina, settore in cui avete promesso di tagliare le accise in campagna elettorale e appena arrivati al governo avete tagliato lo sconto sulle accise. Avete, di fatto, fatto extraprofitti voi, per 6 miliardi di euro, e date indietro solo qualche spicciolo, e la sbandierate anche come una grande cosa, 'vi abbiamo dato una mano'. Allora, vi ragguagliamo, perché, rispetto al 15 marzo, quando, per la prima volta, vi abbiamo chiesto di intervenire per aiutare le famiglie in difficoltà, gli aumenti sono quasi raddoppiati: erano del 40 per cento il 15 marzo, oggi sono arrivati al 70 per cento, così come è raddoppiata la disperazione di chi vive fuori di queste Aule e di chi si trova ad affrontare la difficoltà di pagare una rata di mutuo maggiorata di del 70 per cento".(Rin)