Municipio Roma I: al via "Terzo paradiso in piazza Tevere", laboratori, incontri e visite guidate

- Una banchina sul Tevere quasi dimenticata torna ad essere uno spazio pubblico e di confronto su Roma, grazie all'arte e alla cultura. È quanto succederà con "Terzo paradiso a piazza Tevere", manifestazione che si terrà dal 7 al 14 ottobre e che ospiterà un'installazione di Michelangelo Pistoletto: 20 panchine in plastica riciclata disposte secondo il simbolo disegnato dall'artista. Lo stesso autore sarà presente sabato 7, alle 12, a piazza Tevere. L'evento, inserito nel programma della quinta edizione del Tevere day e organizzato da Tevereterno onlus, con la collaborazione del Municipio Roma I Centro e Cittadellarte fondazione Pistoletto, si terrà a piazza Tevere, lo spazio ricavato tra la banchina destra del Tevere tra ponte Sisto e ponte Mazzini. Qui si svolgeranno dibattiti, incontri, performance e visite guidate aperte alla cittadinanza, come la camminata tra San Pietro e piazza Tevere di sabato 7 o l'incontro "Roma che cambia", che si terrà l'8 ottobre alle 17 alla presenza, tra le altre, della presidente del Municipio Roma I Centro, Lorenza Bonaccorsi, dell'assessora alla Cultura, Giulia Silvia Ghia, della delegata del Campidoglio, Alberta Campitelli e poi di Antonella Greco, Anna Rosa Mattei e Monica Scanu. (segue) (Com)