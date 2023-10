Municipio Roma I: al via "Terzo paradiso in piazza Tevere", laboratori, incontri e visite guidate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terranno poi laboratori didattici con le scuole mentre sabato 14 l'evento conclusivo prevede "La festa delle 7 arti" con spettacoli di danza, musica, canto e body painting. "Con questa iniziativa- ha spiegato Giulia Silvia Ghia- vogliamo dare importanza ed accendere i riflettori su uno spazio poco noto che per una settimana si trasformerà in un luogo di incontri ed eventi pensati per parlare del nostro fiume, del ruolo che ha giocato in passato e di quello che continuerà ad avere per Roma in futuro, anche alla luce dei tanti progetti per il suo rilancio che prenderanno forma nei prossimi mesi. Ma vorrei anche ricordare il panel dell'8 ottobre, tutto al femminile sulla città che cambia. E' infatti riconosciuto che quello della cura della città è ormai un tema su cui sempre più donne sono in prima linea. Sarà quindi interessante sentire il parere di chi sta lavorando in questi anni per il futuro di Roma". (Com)