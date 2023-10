Ecuador: black out nella notte in diversi punti del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerosi black out sono stati registrati nella notte in diverse province dell'Ecuador. Un disagio, ha spiegato il ministro dell'Energia, Fernando Santos Alvite, al portale "Primicias", legato a un "Inusuale aumento della domanda" giunta a livelli vicini a "quelli dell'offerta". Sulla vicenda insistono però diverse versioni: a inizio settimana il governo aveva avvertito del rischio di sospensioni nella fornitura del servizio per la minore offerta di energia in arrivo dalla Colombia, Paese in cui la siccità sta riducendo la produzione nelle centrali idroelettriche. Disagi, aveva però avvertito l'esecutivo, destinati a non prolungarsi oltre la giornata di martedì. Per far fronte a questo tipo di emergenza, Quito lavora a un incremento della produzione nelle centrali termoelettriche nazionali, mentre studia la possibilità di comprare energia dal vicino Perù, con il quale però, al momento, non esistono idonee strutture di trasmissione ad alto voltaggio. (Brb)