Croazia: sotto controllo incendio in stabilimento plastica di Osijek

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato domato ed è sotto controllo l'enorme incendio divampato l'altra notte nello stabilimento della ditta Drava International vicino alla città di Osijek, in Croazia. A bruciare sono stati migliaia di metri quadrati di plastica pressata e depositata all'aperto. Le autorità di Osijek hanno riferito che l'acqua della rete idrica è “sana” e che i cittadini "non hanno motivo di preoccuparsi della qualità dell'acqua potabile", anche se si registra in alcuni punti della città un “lieve inquinamento atmosferico”. Il problema adesso è il fumo, che è intenso e si diffonde a seconda della direzione del vento. L'amministrazione della città ha inoltre fatto sapere che chiederà al governo di Zagabria di dichiarare lo stato di disastro ambientale. "Stiamo aspettando una relazione sui danni causati dall'incendio e dal fumo, e penso che si dovrebbe dichiarare lo stato di disastro ambientale, per il quale invieremo oggi una richiesta al governo. Dobbiamo valutare l'intera portata di questo disastro, soprattutto a causa del fumo che ha inquinato non solo l'aria, ma anche il suolo", ha sottolineato il sindaco di Osijek Ivan Radic. (Seb)