Difesa: ministro Crosetto incontra ambasciatore Usa Markell

22 luglio 2021

- Italia e Stati Uniti sono legati da una storica e fraterna amicizia: la cooperazione tra i nostri due Paesi in materia di difesa è solida e fondamentale per garantire la pace, la stabilità e la sicurezza, soprattutto in questo particolare momento storico e geopolitico”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha ricevuto questa mattina, a Palazzo Baracchini, l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Jack Markell. "Si è trattato di un primo e molto cordiale incontro durante il quale sono stati discussi temi di comune interesse tra i due Paesi", fa sapere il ministero della Difesa in una nota. (Com)