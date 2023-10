Russia-Bangladesh: Putin, costruzione centrale nucleare di Rooppur procede come previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione della centrale nucleare di Rooppur, in Bangladesh, procede in linea con il programma. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando in videocollegamento alla cerimonia di consegna di combustibile russo al primo reattore della centrale. Putin ha detto di aver tenuto "sotto un controllo personale", insieme alla prima ministra del Bangladesh Sheikh Hasina, il processo di costruzione della centrale sin dal 2013. Il presidente russo ha ricordato che l'azienda statale Rosatom è impegnata nella costruzione di due reattori nucleari con una capacità di 2.400 megawatt. Ha inoltre detto che il primo reattore sarà avviato già l'anno prossimo, mentre il secondo nel 2025. Una volta pienamente operativa, la centrale potrà garantire il dieci per cento dell'alimentazione elettrica del Bangladesh. Il progetto congiunto soddisfa gli interessi dei due Paesi, approfondisce la cooperazione e contribuisce in modo significativo allo sviluppo dell'economia, rafforzando la sicurezza energetica del Bangladesh, ha affermato Putin. (Rum)