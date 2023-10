Nagorno-Karabakh: von der Leyen, condanniamo attacco Azerbaigian, sostegno umanitario ad Armenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Nagorno-Karabakh sarà al centro delle discussioni della riunione della Comunità politica europea a Granada, in Spagna. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al suo arrivo al vertice spagnolo. "Incontrerò il primo ministro dell'Armenia nel corso di un incontro bilaterale oggi. Sosteniamo fortemente l'Armenia e la sosteniamo nei suoi bisogni umanitari. Abbiamo già stanziato 5,2 milioni di euro. Oggi dirò al primo ministro che sono felice del fatto che raddoppieremo l'importo a 10,4 milioni di euro e che stiamo fornendo 15 milioni di euro di sostegno diretto al bilancio e al programma annuale del Paese, e discuteremo di cos'altro possiamo fare per sostenere l'Armenia in questa difficile situazione", ha detto la presidente della Commissione europea. Riguardo all'Azerbaigian, "abbiamo rilasciato immediatamente, alla fine di settembre, una dichiarazione molto forte di condanna dell'operazione militare dell'Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh e abbiamo chiesto con forza la ripresa del dialogo e una soluzione pacifica. È su questo che stiamo lavorando e per noi è importante sostenere l'Armenia", ha concluso von der Leyen. (Beb)