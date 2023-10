Sicurezza: Molteni, 90 milioni di euro per assunzioni 2023 di personale Polizia e Vigili fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'ultima legge di Bilancio "sono state reperite significative risorse finanziarie per le assunzioni delle Forze di polizia" e del personale dei "Vigili del fuoco che hanno consentito la costituzione di uno specifico fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno in corso, 95 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e ulteriori somme progressivamente incrementate negli anni fino a superare i 125 milioni di euro a decorrere dal 2033". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, rispondendo ad un'interrogazione nell'Aula del Senato. Sono quindi state autorizzate "assunzioni straordinarie di 1.020 unità di personale" nel corpo dei "Vigili del fuoco che consentiranno di compensare in parte le carenze che si registrano nel territorio nazionale", ha aggiunto. (Rin)