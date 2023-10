Imprese: Barbieri (Confcommercio), caro energia continua a preoccupare terziario del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caro energia "continua a preoccupare le imprese del terziario nel nostro territorio. Dalle stime dell’Area ambiente ed energia di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, i prezzi del quarto trimestre 2023 subiranno un rincaro complessivo (fra energia elettrica e gas) prossimo al 30 per cento". Lo scrive sul suo profilo Facebook il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri. "In particolare - spiega - per l’energia elettrica il prezzo di settembre è più alto del 19 per cento rispetto al prezzo medio 2016-2022. A settembre in Italia l’energia elettrica si paga il 753 per cento in più rispetto all’Area Scandinava. Ma non è solo un problema di costo della materia energia". "Nei contratti a prezzo variabile stipulati dalle imprese pesa infatti anche l’applicazione, da parte di numerosi venditori, di rilevanti incrementi agli Spread (sino a 20 centesimi/Smc (Standard metro cubo ndr.) per il gas e cinque centesimi/KWh per l’energia elettrica – cioè circa +300 per cento rispetto agli Spread applicati sino al 2021).Mentre l’offerta di contratti a prezzo fisso è caratterizzata da prezzi alti. Un impatto che pesa sui costi fissi delle imprese e che impatta sulla gestione aziendale. E spesso si aggiunge ai rincari di materie prime e aumenti di tariffe e tributi che impattano inevitabilmente sui consumatori finali", conclude. (Rem)