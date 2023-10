Veneto: Arpav, settembre tra i più caldi e secchi dell'ultimo trentennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto ha reso noto che il mese di settembre è stato tra i più caldi e secchi dell'ultimo trentennio. Riguardo le temperature, si apprende che "l'andamento marcatamente anomalo, sia nei valori massimi che minimi giornalieri, eguaglia nella maggior parte dei casi il record assoluto della serie appartenente al settembre 2011 o addirittura superandolo in montagna, soprattutto in quota”. Rispetto alle precipitazioni, "il mese di settembre di quest'anno risulta il terzo più secco dopo il settembre 1997 e 2003, con un deficit medio sulla regione del 50 per cento". Nei prossimi giorni è previsto un rialzo delle temperature. (Rev)